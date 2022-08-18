«ليلي» تطلب الطلاق: «بخيل ومش عايز يخلف عشان ميصرفش على ولادنا»

بعد أن فقدت الزوجة المكلومة الأمل في تغير حال زوجها، قررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة لتهرب من السجن الذي دخلته باختيارها بعد 4 أشهر فقط، على حد قولها في صحيفة الدعوى.

وبدأت «ليلى»، 29 سنة، في سرد تفاصيل قصتها لخبراء التسوية، قبل أن تطلب منهم تحركيها لقاضي محكمة الأسرة أملًا في أن يحكم لها بالطلاق، بعدما عاشت أياما سيئة برفقة زوجها، خاصة أنه طلب منها مؤخرًا عدم الإنجاب حتي لا يتحمل مصروفاتهم، بسبب بخله الذي عانت منه، فأقامت ضده دعوى طلاق للضرر وحركتها للمحكمة.

ليلي تلجأ لمحكمة الأسرة

روت "ليلي" لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل تعرفها على زوجها، قائلة: إنها وقعت في غرامه من النظرة الأولي، وأصرت على الزواج منه، رغم وقوف عائلتها في وجهها، بعد أن تعرفوا عليه وطباعه، وتوقعوا لها السيناريو الذي تعيشه الآن، لكنه كان يغرقها بكلماته المعسولة، وجعلها تعيش في الأوهام، ورفضت الكثير من الرجال الذين تقدموا لخطبتها على مدار 3 سنوات، وبعد أن غلبت عائلتها معها، وافقوا على خطبتهما، واتفقا على تجهيزات الزواج، وأقاما حفل خطبة وحددا الزواج بعد عامين.

وأضافت الزوجة في حديثها لقاضي محكمة الأسرة، بصوت خالطه البكاء، أنهما بعد عامين كانا انتهيا من الشقة وأقاما حفل الزفاف، وأول مشكلة بينهما كانت رفضه السفر لقضاء شهر العسل، كما وعدها قبل الزواج، لكنها صدقته أنه لم يتبق معه أي أموال وأنه أنفقها على الشقة وحفل الزفاف.

وأوضحت أنه بعد أيام العسل الأولى التي عاشتها معه في الخطبة وبداية أيام الزواج، من الهدايا وكلام الحب والحياة الرومانسية، انقلبت حياتها رأسًا على عقب، وأصبحت مرارا وسوادا دائما بسبب بخله القاسي عليها، وتأكدت أنها تعيش في السيناريو الذي توقعته عائلتها.

«ليلي»: زوجي بخيل ومش عايز يخلف

تنهدت «ليلى» وأكملت للقاضي سبب دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها: «أسلوبه اتحول 180 درجة، لدرجة إنه كان بيبخل عليا في الأكل والشرب، وفي البيت كان بيعاملني وحش عكس ما بيعاملني قدام أهلنا، والمشاكل بقيت تكتر بنا، وبخلة يزيد وبطل يصرف عليا، وبقى يحسب ليا طلبات بالجنيه، ولما أهلنا بدأوا يسالوا على الخلفة قولتله، لكن رده كان صادم بالنسبالي، وقالي إنه مش هيخلف علشان ميصرفش على حد، وإنه كفاية متكفل بيها».

واختتمت الزوجة حديثها أمام القاضي، بأنها تشاجرت معه ورفضت رأيه، وتركت له منزل الزوجية بعد 4 أشهر فقط، وعندما رفض طلاقها لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 9013 أحوال شخصية.