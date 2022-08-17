بعد 25 عاما.. جوني ديب يعود لمقعد الإخراج في فيلم «Modi»

يعود النجم الأمريكي جوني ديب إلى مقعد الإخراج بعد 25 عامًا منذ فيلم «The Brave»، من خلال فيلم بعنوان «Modi» وهو مقتبس عن مسرحية «Modigliani» للكاتب دينيس ماكنتاير، التي تتناول حياة الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني، كما يشارك في إنتاج الفيلم بجانب آل باتشينو وباري نافيدي، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في ربيع عام 2023.

ويتابع فيلم «Modi» حياة الفنان الإيطالي على مدار 48 ساعة خلال فترة وجوده في باريس عام 1916، وأوضح جوني ديب، في بيان صحفي: «ملحمة حياة السيد موديلياني هي تلك التي يشرفني بشكل لا يصدق وبتواضع، أن أعرضها على الشاشة، لقد كانت حياة مليئة بالمصاعب، ولكن انتصارًا نهائيًا، قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التعايش معها»، وفقًا لما نشره موقع «US Today».

منتج فيلم «Modi»: جوني ديب فنان حقيقي صاحب رؤية مذهلة

ومن جانبه، أوضح المنتج باري نافيدي: «الفيلم شريحة من حياة مودي وليست سيرة ذاتية»، متابعًا: «كان هذا المشروع قريبًا جدًا من قلب آل باتشينو، وقدم لي مسرحية (Modigliani) منذ سنوات عديدة ووقعت في حبها على الفور»، وعن التعاون مع جوني ديب، قال: «لقد كان حلمي أن أعمل مع جوني مرة أخرى، إنه فنان حقيقي يتمتع برؤية مذهلة لعرض هذه القصة الرائعة على الشاشة».

تعاون «نافيدي» و«ديب» في فيلم «Divine Rapture» عام 1995، ولكنه لم يكتمل، بينما تعاون مع آل باتشينو في مشاريع عديدة من بينها «The Merchant of Venice» في عام 2004، و«Wilde Salomé» في عام 2011 و«Salomé» في عام 2013.

«The Brave» التجربة الإخراجية الأولى لـ جوني ديب

ولم يقدم جوني ديب خلال حياته سوى تجربة إخراجية سينمائية واحدة في عام 1997، من خلال فيلم «The Brave»، وشارك في كتابته مع شقيقه دانيال ديب، وجمع في بطولته عددًا كبيرًا من نجوم هوليوود على رأسهم مارلون براندو.