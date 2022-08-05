اتهام «جوني ديب» بسرقة كلمات أغنيته الجديدة من سجين سابق

بعد انتهاء أزمة أغنية «للي» للفنان محمد منير، التي واجه مؤلفها وملحنها أكرم حسني، اتهامات بسرقة الكلمات واللحن، يواجه النجم العالمي «جوني ديب»، وعازف الجيتار الشهير «جيف بيك» اتهامات مماثلة، بسرقة كلمات من قصيدة سجين سابق واستخدامها في أغنية «Sad Motherfuckin' Parade»، التي جاءت ضمن ألبومهما المشترك «18»، الذي تم طرحه في يوليو الماضي.

ويتهم عالم الفولكلور بروس جاكسون، جوني ديب وجيف بيك بسرقة كلمات الأغنية من قصيدة لسجين سابق يدعى سليم ويلسون بعنوان «Hobo Ben»، والتي جاءت ضمن الكتاب الذي نشره عالم الفلكلور عام 1974، حيث التقى «جاكسون» بـ «ويلسون» في عام 1964، بينما كان الأخير مسجونًا بتهمة السطو المسلح في سجن ولاية ميسوري، والذي وصفه بـ «واحدًا من أفضل الرواة»، من الشعر والنخب التي سمعها من قبل، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

عالم فلكلور يتهم جوني ديب بسرقة قصيدة سجين سابق: لم يكتب سوى سطرين

ومن جانبه، قال جاكسون: «سطران وحيدان استطعت أن أجدهما في القطعة الكاملة التي ساهم بها ديب وبيك، كل شيء آخر من أداء سليم في كتابي»، متابعا: «لم أصادف شيئًا كهذا من قبل، لقد كنت أنشر أشياء منذ 50 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي ينزع فيها أي شخص كلمات ما ويضع اسمه عليها»، موضحا أنه يستخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل ألبوم «18» لـ جوني ديب وجيف بيك

وأصدر جوني ديب ألبوم بعنوان «18» مع عازف الجيتار جيف بيك في 15 يوليو الماضي، وتضمن 13 أغنية، كانت أبرزهم «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التي أعاد الثنائي تقديمها لعدد من أشهر الفرق والفنانين من بينهم «ذا بيتش بويز»، مارفين جاي، فرقة الروك «Killing Joke»، و«ذا فيلفيت أندرجراوند».