جوني ديب لا يحب مشاهدة أفلامه: «أهرب منها كالفأر المذعور»

أسابيع قليلة تفصل النجم العالمي جوني ديب عن الانتهاء من أحدث أعماله السينمائية، «La Favorite» الذي يعود به إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب قارب الـ 3 سنوات، من خلال شخصية الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، ليكون الفيلم ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام التي قدمها للسينما، وبالرغم من موهبته في التمثيل، كان شغف «ديب» عميقًا بموسيقى الروك، قبل أن ينصحه صديقه نيكولاس كيج بالدخول إلى عالم التمثيل.

ورغم الأفلام الكثيرة التي قدمها جوني ديب إلا أنه لا يحب مشاهدة أفلامه مرة أخرى عند عرضها، وهو ما تحدث عنه في أكثر من مناسبة علنية، كان أبرزها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عام 2012، عندما سأله مقدم الحفل ريكي جيرفيس، إذا كان قد شاهد فيلمه «The Tourist»، ليجيب أمام الحضور بـ «لا»، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع «ذا إنسايدر».

وهو ما أكد أن تصريحاته السابقة في برنامج «Show With David Letterman»، عام 2009، كانت مقصودة عندما قال: «بطريقة ما بمجرد أن أنهي عملي في الفيلم لا أعتبره يخصني، أفضل أن أكون بعيدًا، وأحاول البقاء في حالة عميقة من الجهل قدر الإمكان»، وهو ما دفع مقدم البرنامج ديفيد ليترمان لسؤاله إذا كانت مشكلة تتعلق بالإنعدام الثقة، أجاب «ديب» بهدوء: «لا أحب مشاهدة نفسي».

جوني ديب: أهرب كالفأر المذعور من مشاهدة أفلامي

وأثناء الترويج للجزء الخامس من سلسلة « The Pirates of the Caribbean»، قال النجم الأمريكي في حوار مع مقدمة البرامج ألين دي جينيريس، عندما سألته إذا كان بالفعل لا يشاهد أفلامه: «شاهدت عددًا من المشاهد في الجزء الأول، وأهرب كالفأر المزعور، ولكني شاهدت هذا الجزء لأني أعتقد أنه الجزء الأخير، وكنت أرغب في التأكد أن الفيلم يضم ما أردنا تقديمه للجمهور»

جوني ديب ليس الوحيد.. خواكين فينيكس: لا أحب مشاهدة نفسي

اتضح أن «ديب» ليس وحيدًا في حالة انعدام الأمان، إذ كشف خواكين فينكس، نجم «The Joker»، ذات مرة أنه لم يشاهد من أفلامه سوى «The Master» و«Her»، قائلًا: «لا أريد حقًا أن أرى نفسي كما تراني الكاميرا.. لا أريد مشاهدة نفسي».