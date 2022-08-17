تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022، حيث جاء الحد الأدنى للقبول في الكلية بمجموع 377 درجة، خلال تنسيق المرحلة الأولى شعبة علمي علوم.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022

ولقيت نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022، اهتماما وبحثا كبيرا من قبل الطلبة والطالبات خلال الفترة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأهمية الكلية حيث أنها من كليات القمة وتوفر فرص عمل كثيرة بعد التخرج.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022 أعلى من العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان العام الماضي بنسبة 90.24%، بينما في العام الحالي جاءت بمجموع 377 درجة وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي قبل قليل في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة المنوفية

ووفقا للموقع الرسمي لكلية طب الأسنان، تضم الكلية عدد 4 أقسام أولها قسم طب الأسنان العلاجي ويشتمل هذا القسم العيادات الآتية: «عيادة للجذور، عيادة جراحة الفم، عيادة متخصصة للعلاج التحفظي والحشو، عيادة أعضاء هيئة التدريس، عيادة الطلبة، عيادة للعاملين بالجامعة».

بالإضافة إلى وجود 3 أقسام وهم: «قسم طب الأسنان الوقائي، قسم لتجهيزات طب الأسنان، قسم لوحدات طب الأسنان بالكليات»، ويختص القسم الأخير بالإشراف على وحدات الأسنان بالكليات مثل إدارة السادات ومدينة العلوم، ولتطوير العمل بهذا القسم تم تجهيزه بوحدة خاصة بتعقيم الآلات الخاصة بجراحة الفم والأسنان.