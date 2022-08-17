نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي 2022.. طب القاهرة 381.0 درجة

أعلنت وزارة التعلمي العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية علمي 2022، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منذ قليل، مؤكدة حرصها على توفير تعليم بمستوى متميز لجميع الطلاب.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى

طب المنصورة: 387.0 درجة.

طب سوهاج: 386.0 درجة.

هندسة بترول وتعدين السويس: 386.0 درجة.

طب دمياط: 386.0 درجة.

طب الزقازيق: 385.0 درجة.

طب فاقوس: 384.0 درجة.

طب كفر الشيخ: 383.0 درجة.

طب طنطا: 383.0 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي: 382.0 درجة.

طب الإسكندرية: 382.0 درجة.

طب أسنان المنصورة: 382.0 درجة.

طب القاهرة: 381.0 درجة.

طب بور سعيد: 381.0 درجة.

طب أسيوط: 381.0 درجة. درجة.

طب عين شمس: 380.0 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم: 380.0 درجة.

طب جنوب الوادي: 380.0 درجة.

طب الأقصر: 379.0 درجة.

طب بنها: 379.0 درجة.

طب أسنان الزقازيق: 378.0 درجة.

طب المنيا: 378.0 درجة.

طب حلوان: 378.0 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 378.0 درجة.

طب أسنان كفر الشيخ: 377.0 درجة.

طب السويس: 377.0 درجة.

طب الفيوم: 377.0 درجة.

طب أسنان المنوفية: 377.0 درجة.

طب العريش: 376.0 درجة.

طب أسنان أسيوط: 376.0 درجة.

طب أسوان: 376.0 درجة.

طب أسنان طنطا: 376.0 درجة.

طب أسنان عين شمس: 376.0 درجة.

طب أسنان القاهرة: 376.0 درجة.

طب أسنان الإسكندرية: 376.0 درجة.

طب بني سويف: 376.0 درجة.

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 376.0 درجة.

طب الوادي الجديد: 375.6 درجة.

طب أسنان المنيا: 375.0 درجة.

طب أسنان الفيوم: 375.0 درجة.

طب أسنان السويس: 375.0 درجة.

طب أسنان بني سويف: 374.5 درجة.

علاج طبيعي كفر الشيخ: 374.0

علاج طبيعي القاهرة: 373.0

علاج طبيعي بنها: 373.0 درجة.

صيدلة سوهاج: 373.0 درجة.

علاج طبيعي جنوب الوادي: 372.0 درجة.

علاج طبيعي السويس: 372.0 درجة.

صيدلة المنصورة: 372.0 درجة.

علاج طبيعي بني سويف: 372.0 درجة.

صيدلة الزقازيق: 371.0 درجة.

صيدلة دمنهور: 371.0 درجة.

صيدلة طنطا: 371.0 درجة.

صيدلة جنوب الوادي: 371.0 درجة.

صيدلة عين شمس: 370.0 درجة.

صيدلة أسيوط: 370.0 درجة.

صيدلة بور سعيد: 370.0 درجة.

صيدلة الإسكندرية: 370.0 درجة.

صيدلة القاهرة: 370.0 درجة.

صيدلة مدينة السادا: 370.0 درجة.

صيدلة المنوفية: 370.0 درجة.

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 370.0 درجة.

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ: 370.0 درجة.

صيدلة المنيا: 369.5 درجة.

صيدلة ج الوادي الجديد: 369.0 درجة.

صيدلة حلوان: 369.0 درجة.

صيدلة بني سويف: 369.0 درجة.

صيدلة الفيوم: 369.0 درجة.

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم: 367.0 درجة.

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم: 366.0 درجة.

هندسة القاهرة: 366.0 درجة.

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم: 366.0 درجة.

هندسة المنصورة: 366.0 درجة.

طب بيطري المنصورة: 365.0 درجة.

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم: 365.0 درجة.

حاسبات ومعلومات قنا علوم: 365.0 درجة.

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم: 365.0 درجة.

هندسة الزقازيق: 363.0 درجة.

هندسة دمياط: 362.0 درجة.

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

هندسة عين شمس: 361.0 درجة.

هندسة بور سعيد: 359.0 درجة.

هندسة طنطا: 358.0 درجة.

هندسة كفر الشيخ: 355.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 354.0

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0

كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0

هندسة الإسكندرية: 353.0

هندسة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

هندسة بنها: 353.0 درجة.

هندسة السويس: 352.0 درجة.

هندسة حلوان: 352.0 درجة.

هندسة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

هندسة سوهاج: 350.0 درجة.

هندسة الفيوم: 348.0 درجة.

هندسة أسوان: 347.0 درجة.

حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة: 346.0 درجة.

هندسة بني سويف: 346.0 درجة.

هندسة المنيا: 345.0 درجة.

هندسة أسيوط: 344.0 درجة.

هندسة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

تخطيط عمراني القاهرة: 344.0 درجة.

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة: 343.0 درجة.

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة: 343.0 درجة.

هندسة الطاقة أسوان: 343.0 درجة.

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة: 342.0 درجة.

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة: 342.0 درجة.

يذكر أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن قبل قليل تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2022.