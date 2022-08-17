تزامنا مع إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، لمعرفة إمكانية القبول بإحدى كليات طب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

ووفقا للمؤتمر الصحفى الذي عقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2022، 374.5 درجة بنسبة مئوية 91.34%.

- طب أسنان عين شمس: 376.0.

- طب أسنان القاهرة: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان جنوب الوادي: 382.0.

- طب أسنان المنصورة: 382.0.

- طب أسنان الزقازيق: 378.0.

- طب أسنان كفر الشيخ: 377.0.

- طب أسنان المنوفية: 377.0.

- طب أسنان أسيوط: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 376.0.

ويمكن زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، للاطلاع على نتائج تنسيق كليات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، من خلال الضغط على هذا الرابط.

إجراءات التقدم لكلية طب الأسنان 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك خطوات يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة، عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وإعلان نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، حيث تبدأ الإجراءات بطباعة الطالب لبطاقة الترشيح الخاص به، وذلك من على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ومن ثم يذهب الطالب إلى كلية الأسنان التى ترشح للقبول بها، لإتمام إجراءات القيد بالكلية، وتقديم الأوراق المطلوبة لذلك، والتي تتمثل في: (الاستمارة الدالة على النجاح، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها، نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب»، شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط»).