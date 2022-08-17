إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، تحديدا في منطقة سيدي عبد الرحمن، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الاوليه لهم، وتم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالة المصابين بحادث مطروح

استقبلت، اليوم الأربعاء، مستشفى العلمين التخصصى، مصابي حادث تصادم طريق مطروح الإسكندرية، وهم: عبد الله إيهاب فتحي، 15 سنة، من طنطا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه في الجسم، ومريم إيهاب فتحي، 21 سنة، من طنطا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد محمود المنشاوي، 21 سنة، من طنطا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وتيسير علي الجمال، 45 عاما، من كفر الزيات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وجارى استكمال الفحوصات الطبية، للمصابين الأربعة، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، لهم حتى المثول للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

انتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي، إلى موقع الحادث على طريق مطروح الإسكندرية، وجارى الفحص للتعرف على أسباب الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.