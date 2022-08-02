إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 177 بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي الحادث

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، اليوم الثلاثاء، مصابين في حادث سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهما تامر محمد معوض، 44 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة شديدة في الظهر واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عابدين محمد، 45 سنة، من سوهاج، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجار استكمال الفحوصات الطبية لهما من خلال الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية.

المباحث تعاين موقع الحادث

وانتقلت فور وقوع حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»، مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الساحل الشمالي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.