رئيس هيئة الدواء يبحث مع السفير البحريني آليات دعم التبادل التجاري

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة، وذلك صباح اليوم، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.

علاقات تاريخية تربط مصر والبحرين

واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكدا على العلاقات القوية التي تربط بين مصر والبحرين، إذ تربط البلدين علاقات تاريخية وتعاون مثمر في كل المجالات، مشيدًا بانضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري.

فرص الاستثمار المشترك بين البلدين

كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وفي نهاية اللقاء، اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير البحريني، في جولة تفقدية لمعامل هيئة الدواء المصرية، حيث تم استعراض أحدث التطورات التي تمت بتلك المعامل، والدور الذي تقوم به من أجل دعم منظومة العمل الرقابي في مصر، بالإضافة إلى زيارة المعمل المرجعي الذي يقدم خدمات دعم فني متعددة للشركات.

ويأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول الشقيقة، ودعم التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، ودعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق المجاورة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.