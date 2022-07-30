4 دول عربية تتفق على تعزيز التبادل التجاري لتحقيق الأمن الغذئي

في محاولة لمواجهة تداعيات آثار الحرب الروسية الأوكرانية وحل مشكلة الأمن الغذائي، اتفق وزراء الزراعة في أربع دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان والأردن على تعزيز التبادل التجاري، وتبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية.

اتفاق على وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والبيطرية

وأكد وزراء زراعة العراق، المهندس محمد كريم الخفاجي، وسوريا، المهندس محمد حسان قطنا، والأردن، المهندس خالد الحنيفات، واللبناني الدكتور، عباس الحاج حسن، في البيان الختامي الصادر اليوم عن أعمال لقائهم الرباعي في بيروت، ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية البيطرية والنباتية بين الدول الأربع، استنادا إلى المعايير الدولية واللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء السورية.

واتفق الوزراء على اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من سوريا كورقة أولية يتم مراجعتها ووضع الملاحظات عليها، حسب الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

دعوة لبقية الدول العربية للانضمام وتوسيع أفق التعاون

ودعا وزراء الدول الأربع، الدول العربية الأخرى الراغبة بالانضمام إلى النقاشات والحوارات لتوسيع أفق التعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية.

وقرر الوزراء إحالة مناقشة موضوعات الترانزيت ونقل البضائع للجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة، بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء زراعة الدول الأربع في سبتمبر المقبل، وأن تتم دعوة المنظمات الدولية والعربية المختصة بالمجال الزراعي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي، وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية للدول العربية.

وأشار «عون» خلال استقباله اليوم وزراء زراعة الدول الأربع، إلى أهمية إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي، ولا سيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية الحالية.