أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسة 2022-2023 في جميع الجامعات، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة بالكلية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسة 2022-2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسة 2022-2023 في جميع الجامعات لطلاب الشعبة الأدبية، بحسب موقع التنسيق الإلكتروني:

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 354.0 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية بجامعة 348.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس 345.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف 340.0 درجة.

رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إحصائية الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق الإلكتروني خلال 6 أيام من العمل، التي جاءت كالتالي:

الخميس 11 أغسطس: 88 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم بالتنسيق اليدوي و94 عبر التنسيق الإلكتروني.

الجمعة 12 أغسطس: 38 طالبًا وطالبة بالتنسيق اليدوي و28 بالإلكتروني.

السبت 13 أغسطس: 107 طلاب تقدموا للتنسيق اليدوي والإلكتروني.

الأحد 14 أغسطس: بلغ عدد الطلاب المتقدمين، 86 طالبًا للتنسيق اليدوي والإلكتروني.

الإثنين 15 أغسطس: 20 طالبًا برغباتهم بالتنسيق اليدوي و25 طالبًا بالإلكتروني.

واختتم مكتب التنسيق أعماله، يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، بتقدم 20 طالبًا وطالبة للتنسيق اليدوي والإلكتروني، ليصبح العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى 360 طالبًا وطالبة.