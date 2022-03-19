«المتيني»: إنشاء كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة عين شمس العام المقبل

نظمت جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أولى فعاليات سلسلة ندوات «ألف باء سياسة»، بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق، والدكتور صابر عرب، والدكتور حلمي النمنم، في إطار الموسم الثقافي والفني لجامعة عين شمس.

إنشاء أول كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة عين شمس

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تسعى لتنظيم الندوات المختلفة، واستضافة رموز المجتمع، لأهميتها في توعية الشباب، وكونها أيضا أحد الأدوات التنويرية المُتميزة، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد إنشاء أول كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة عين شمس، وستكون للدراسات العليا للعام الجامعي 2022- 2023، تحت إشراف كلية السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة.

بناء الوعي ومبادئ السياسة الحديثة

وأضاف «المتيتي»، خلال إلقاء كلمته، أن الندوات التي تنظمها الجامعة تهدف إلى بناء الوعي ومبادئ السياسة الحديثة، وبما يتماشى مع قضية الوعي التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة أنه من القضايا المهمة التي وجب الالتفات إليها والسعي لنشرها.

وتابع رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير كل قطاعاتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمستوى الخريج المصري.