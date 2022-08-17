فتاة تحاول التخلص من حياتها بتناول «سم الفئران» في كفر الشيخ

حاولت طالبة تُقيم في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، التخلص من حياتها، عن طريق تناول «سمّ الفئران»، بسبب وجود خلافات عائلية، قبل أن يتم نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى، ليتدخل الأطباء ويتم إنقاذها.

تفاصيل محاولة الانتحار

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بشأن وصول طالبة عمرها 17 عاما، مصابة بتسمم نتيجة محاولتها التخلص من حياتها، بتناول «سمّ الفئران»، ليتعامل الأطباء معها في الحال.

الفريق الطبي ينجح في إنقاذها

بانتقال الأجهزة الأمنية، وسؤال والدتها وتُدعى «ب. ع. م.»، 35 عاما، ربة منزل، أكدت بأن ابنتها «هـ. إ. ع.»، 17 عاما، تمُر بحالة نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات عائلية مع والدها، لتقدم على إنهاء حياتها، لينجح الفريق الطبي في إنقاذها.

وحُرر محضر بالواقعة، حمل رقم 4066 لسنة 2022م، إداري مركز شرطة الحامول، وجارٍ العرض على جهات التحقيق بمركز الحامول.

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام، أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين، على ضرورة احتواء من يتبدل حاله، ويدخل في نوبة اكتئاب، بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.