كوب لبن بـ«سم الفئران» بدلا من حبة البركة كاد أن ينهي حياة مسن بسوهاج

أراد مسن بمركز طما ان يتناول كوب من الحليب، مضافا له حبة البركة، كما يفضل تناوله، فأعده لنفسه عوضا عن إزعاج أبنائه، ولكنه فوجئ بشعور بالقيء واضطراب بالوعى وضيق بحدقة العين، ليسرع أبناؤه بنقله لمستشفى طما المركزي، ويكتشف أنه وضع بدلا من حبة البركة «سم فئران».

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بمدير ية أمن سوهاج إخطارا من مستشفى طما المركزى بمحافظة سوهاج

وصول مسن يعانى من إضطراب وعى وأعراض تسمم لمستشفى طما المركزى

يفيدوصول المدعو زغلول خ ن 62 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج الى المستشفي المركزي بطما ويعاني من اضطراب بالوعي وانقباض بصدفة العين وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة.

تحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى لإسعافة

وقد تم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة وبسوال نجله المدعو، سعد الدين، 29 عاما حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وضع سم الفئران بدلا من حبة البركة

وأفاد قيام والده المذكور بوضع سم فئران داخل كوب لبن احتساه بالمنزل بطريق الخطأ، اعتقادا منه بأنه حبة البركة، ليكتشف إصابة الأب بالتسمم ونفي الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.