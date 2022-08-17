إصابة 5 أشخاص في حادث بمحافظة كفر الشيخ.. السيارة اصطدمت بالرصيف

وقع حادث سير علي مقربة من مدخل كمين «القرضا»، على رافد طريق كفر الشيخ – طنطا، من جهة مدخل مدينة كفر الشيخ،وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، ليسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلي السيارة، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وأخطرت جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية قد تلقيا، إخطاراً من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 5 مصابين إلى قسم استقبال الطوارئ بالمستشفى، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف مما نتج عن ذلك إصابتهم، وهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

المصابين بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام أن المصابين بالحادث هم: «ع. أ» 24 عاما، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ي. أ» 17 عاماً، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ح. ر» 24 عاماً، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«م. ف» 26 عاماً، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أ. أ» 38 عاماً، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم يقيمون بمركز سيدي سالم، بكفر الشيخ، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.