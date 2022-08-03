وفاة طفلة بسم الفئران في الجيزة.. «حطته بالجاتوه ونسيت وأكلته»

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة أمس متأثرة بإصابتها بحالة تسمم بسبب تناولها سم فئران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف نيابة الطفل بـ جنوب الجيزة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شقيق الطفلة المتوفاة لسماع أقواله.

مصرع طفل بسبب «سم الفئران»

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر ثالث إخطارا بوفاة طفلة بسم الفئران، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «إيمان ن ع» 14 سنة ومقيمة دائرة قسم الشرطة، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وبيّنت أن الطفلة تقيم مع شقيقها بعد وفاة والديهما، وأنها يوم الواقعة وضعت سم فئران في قطعة «جاتوه» لكي تقتل أحد الفئران الذي دخل الشقة وفشلوا في إخراجه

وأشارت التحريات إلى أنه بعد فترة لم تتذكر الطفلة بأن قطعة الجاتوه التي توجد في مطبخ الشقة قد وضعت بها سم فئران وتناولتها، ودخلت في حالة إعياء شديدة، وقام شقيقها بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أرسلت القضية إلى نيابة الطفل بجنوب الجيزة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.