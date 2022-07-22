إصابة طالبة بـ«سم الفئران» وأخرى تنهي حياتها بسبب رسوبها بالمنوفية

شهدت قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، إصابة طالبة بسم الفئران بعد تناولها الطعام دون غسل يديها بعد وضعها السم القاتل في أنحاء المنزل للتخلص من الفئران، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الباجور ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها لإنقاذ حياتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، وبسؤال أسرتها نفت وجود شبهة جنائية.

إصابة طالبة بالتسمم في أشمون

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بإصابة فتاة تدعى «ا.ف» البالغة من العمر 18 عاما، بسم الفئران، بعد تناولها الطعام دون غسل يديها وفق ما أكدته أسرة الفتاة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

طالبة تتخلص من حياتها بسبب رسوبها في الامتحانات

على صعيد آخر، لقيت طالبة مصرعها، بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، بعد تخلصها من حياتها بقرص حفظ القمح السام المعروف إعلاميا باسم «حبة الغلة» نتيجة رسوبها في الصف الثاني الثانوي وتأثر حالتها النفسية وجرى تحرير المحضر اللازم، ونقلها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم لإجراء تشريحي الجثة، وبسؤال أسرتها نفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بتخلص طالبة في الصف للثاني الثانوي من حياتها بحبة الغلة تدعى «ر.ا» بسبب سوء حالتها النفسية نتيجة رسوبها في الامتحانات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.