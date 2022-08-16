الذهب يرتفع 20 جنيها مساء اليوم.. عيار 21 بـ1080

زادت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بمقدار يصل إلى 2% مقارنة بأسعار أمس الإثنين على المستوى المحلي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي بنحو 0.17% مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ1080 جنيها

وكشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 21 «الأكثر جاذبية في مصر» بنحو 2% تقريبا في ختام تعاملات اليوم الموافق لـ16 أغسطس مقارنة بأسعار أمس الإثنين الموافق لـ15 أغسطس أولى جلسات الأسبوع بالصاغة وأسواق الذهب.

وأوضح «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر الجرام من عيار 21 ارتفع بنحو 20 جنيها بعدما سجل اليوم نحو 1080 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس حين سجل 1060 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ1234 جنيها

وأضاف «المغربي» أن سعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفع في ختام التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء الموافق لـ16 أغسطس، نحو 1234 جنيها مرتفعا بمقدار 20 جنيها عن سعر الجرام أمس الإثنين أولى جلسات الأسبوع، إذ سجل 1214 جنيها، وأشار عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى 8650 جنيها «دون المصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة».

تراجع أسعار الذهب عالميا 0.17%

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية في ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.17% بمقدار 3 دولارات وسجل سعر أوقية الذهب 1776.36 دولار أمريكي.