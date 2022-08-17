سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17-8-2022 في محلات الصاغة

ارتفاع شهدته أسعار المعدن النفيس، أمس الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية، إذ شهد الذهب منذ مطلع الشهر الحالي تذبذبًا مستمرًا، ومختلف الأعيرة به منها سعر جرام الذهب عيار 21، كونه الأكثر شعبية في مصر.

ويعود تذبذب الذهب بشكل عام، بسب التغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الجارية عالميا.

أسعار الذهب اليوم

واليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.229 جنيه للبيع، و1.240 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيها للبيع، و930 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1075 جنيهًا للبيع، و1085 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء، بين 1,228,571 جنيه لعمليات البيع، و1,240,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، نحو 8600 جنيه للشراء، 8680 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، لنحو 959.34 جنيه، أي ما يعادل 50.09 دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7,675 جنيه، بما يعادل 400.07 دولار.

وشهد اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال، نحو 1,096 جنيه، بما يعادل 57.24 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 822.29 جنيه، بما يعادل 42.93 دولار.