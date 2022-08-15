«شعبة الذهب» تنصح المواطنين بالشراء لتحقيق أرباح على المدى الطويل

لا تزال أسعار الذهب في مصر مشجعة على الشراء إذا ما قُورنت بالسعر العالمي لأوقية الذهب المستقر ما بين مستويات 1801 إلى 1783 دولار للأوقية، مع توقعات بمواصلة صعود سعر الجرام خلال الفترة المقبلة.

«المغربي»: سعر الجرام يشجع على الشراء

من جانبه، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر جرام الذهب حاليًا في مصر لا يزال يشجع على الشراء، رغم ارتفاعه الأخير من مستوى 1035 إلى 1050 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر أرخص

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الذهب في مصر لا تزال أدنى من المستوى العالمي للمعدن النفيس والملاذ الآمن للمستثمرين، مرجعاً الفارق إلى أداء البورصات العالمية المرتفعة في الوقت الحالي بجانب عاملي العرض والطلب بالسوق المحلية: «الفرق طبيعي سواء أقل أو أعلى بنسب معقولة».

شراء الذهب أفضل سبل الاستثمار

كما نصح أي شخص لديه فائض مالي أو مدخرات بشراء الذهب فأسعار الجرامات حاليًا في مصر فرصة لتحقيق أرباح على المدى الطويل، مشيراً إلى تراجع سعر جرام الذهب عيار 21.

وأكد أنَّ أسعار الذهب في مصر لا تزال «معقولة»، كما أنَّ شراء الذهب دائما يحقق مكاسب مع مراعاة أنَّه عند الشراء بغرض الاستثمار يجب الابتعاد عن شراء مشغولات ذهبية بمصنعية مرتفعة، والتوجه لشراء الجنيهات الذهب أو السبائك، أو حتى الذهب الكسر، لتجنب خسارة «المصنعية».

ووفقاً للأسعار المعلنة من شركات ومحال الصاغة في مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022، سجلت أوقية الذهب سعر 1780 دولارًا، فيما يباع جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا بالسوق المحلية، بسعر 1054 جنيهًا، وذلك بدون احتساب سعر المصنعية والدمغة.

وبحسب أحدث الأسعار المعلنة في مصر، سجّل جرام الذهب عيار 24 أو البندقي، سعر 1204.5 جنيهًا، فيما يُباع جرام الذهب عيار 18 بسعر 903.4 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 704.6 جنيه، ويباع الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة بسعر 8432 جنيهًا.