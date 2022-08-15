ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات في التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ارتفاعاً بمقدار يصل إلى 6 جنيهات في أغلب الأعيرة مقارنة بأسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، رغم ثبات أسعار الذهب العالمية في الصباح والمساء إذ سجل سعر الأوقية في التعاملات الصباحية نحو 1780 دولار للأوقية وهو ما لم يتغير في التعاملات المسائية.

ووفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفعت أسعار الذهب في ختام التعاملات بنحو 6 جنيهات مقارنة بالأسعار في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) في التعاملات الصباحية 1054 جنيها للجرام الواحد بينما سجل سعر الجرام 1060 جنيها في التعاملات المسائية.

جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1211.4 جنيه

وأوضح بيانات الغرف التجارية ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 من 1204.5 جنيه للجرام في التعاملات الصباحية قبل ان يسجل في ختام التعاملات اليوم الأثنين 1211.4 جنيه في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات الصباح نحو 704.6 جنيه للجرام قبل أن ترتفع في ختام التعاملات المسائية إلى 708.6 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سهر جرام الذهب من عيار 18 من 903 جنيهات، في التعاملات الصباحية، إلى 908.5 في ختام التعاملات المسائية في الوقت الذي ارتفع سعر الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات ذهب عيار 21) من 8432 جنيها دون مصنعية أو دمغة في التعاملات الصباحية إلى 8480 جنيها، في ختام التعاملات المسائية اليوم، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.