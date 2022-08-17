نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022.. ارتفعت عن العام الماضي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، دراجات القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات بجامعات مصر، بالنسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2022 ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022، بمجموع الحد الأدنى 373 درجة.

إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022

وظهرت نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022 قبل قليل حيث تم اعتمادها بمجموع 373 درجة، بمعدل أعلى من تنسيق العام الماضي لكلية صيدلة جامعة سوهاج حيث اعتمدت العام الماضي بـ367 درجة.

فرحة عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022

ويعيش طلاب سوهاج ممن حالفهم التوفيق فرحة عارمة عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 2022، والتي جاءت كما توقعها الطلاب وأولياء الأمور، والتي أقبل عليها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بسوهاج، باعتبارها من أهم كليات المرحلة العملية بجامعة سوهاج.

واستهدف تنسيق الجامعات في المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 إجمالي عدد طلاب 117758 طالباً، طبقا للحد الأدنى للشعبة العلمية بمجموع درجات 365 بنسبة 89.02% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب بها 22475 طالباً.

وبدأ تنسيق الشعبة الرياضية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 15220 طالباً، وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية بدأت بمجموع 264.5 درجة بنسبة 64.51% فيما أعلى وبلغ عدد طلابها 80063 طالباً.