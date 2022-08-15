رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام اختبارات المتقدمين لشغل وظائف «شركة المياه»

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والتي تجرى في الفترة من 15 حتى 18 من أغسطس الجاري، وذلك بكليات الهندسة، والعلوم، والتجارة بمقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر، وبمقر الجامعة الجديدة في «الكوامل».

جامعة سوهاج توفر كل ما يضمن شفافية الاختبارات

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الإدارة حريصة على توفير ما يلزم لضمان سير الاختبارات بكل دقة وشفافية، موضحًا أن الامتحانات أعدها نخبة من الأساتذة المتخصصين بالكليات المعنية بجامعة سوهاج، كما تخضع أعمال التصحيح لإشراف كامل من إدارة جامعة سوهاج.

جدول زمني لاختبارات توظيف مياه سوهاج

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب للشركة، أن الاختبارات تتم وفقاً لجدول زمني محدد لمنع التكدس والازدحام، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن مقرات اللجان، وموعد وشروط الامتحانات مسبقاً على الموقع الإلكترونى الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والتي تبدأ في التاسعة صباحاً وتنتهى الثانية ظهراً من اليوم.