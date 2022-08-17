تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2022.. شاهد مبارياتك المفضلة

ما زالت عمليات البحث تزداد عبر المحركات العالمية مثل «جوجل»، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 الجديدة، وذلك عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بسبب حرص شريحة كبيرة من محبي الرياضة بكل أشكالها وأنواعها على متابعة المباريات المختلفة، خاصة مباريات المنتخبات العربية في بطولات قارة آسيا.

وتحرص «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية والرياضية التي تنشرها على مدار اليوم، على عرض تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2022، وذلك على القمر الصناعي المصري نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى، وفق ما نشرته صفحة القناة الرسمية على «فيس بوك»، في السطور التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2022

ولجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة، يمكنكم متابعة كل المباريات والبطولات الرياضية المختلفة من خلال ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2022 كالتالي:

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.