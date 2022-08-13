ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة مباريات المنتخبات العربية التي تلعب في قارة آسيا، فضلا عن أن القناة تقوم بإذاعة استديو تحليلي عقب كل مباراة لتحديد نقاط قوة وضعف الفرق الرياضية المختلفة.

ويقدم «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الرياضية التي تنشر على مدار اليوم، تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى مثل عرب سات وغيرها وفق ما نشر على صفحة القناة على موقع التغريدات القصيرة تويتر في السطور التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

ولعشاق الساحرة المستديرة يمكنكم الآن متابعة المباريات والبطولات المختلفة من خلال ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12091.

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو بو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو بو ظبي الرياضيةعلى القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحي الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو بو ظبي الرياضيةعلى القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحي الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي قنوات فضائية متخصصة في الأحداث الرياضية وهي إماراتية الجنسية، وتبث عبر 4 قنوات فضائية بشكل مجاني، وظهرت على التلفاز للمرة الأولي في 2021 الماضي، وتقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع، وهي تنقل مباريات المنتخبات العربية التي تٌقام في آسيا، وخاصة المنتخب الاماراتي والسعودي لكرة القدم، وقد أعلنت عن أنها الناقل لمباريات الدوري الايطالي عبر شاشتها.