سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 817-8-2022 في مصر

يعتبر البيض أحد أهم مصادر الكالسيوم، التي يعتمد عليها الآباء والأمهات، لبناء أجسام الأبناء بشكل دائم ومستمر، لذلك يحرص الكثيرون على معرفة سعر البيض من المزرعة والمحلات والأسواق التجارية.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يهم المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس، وفقا لحديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في حديثه مع «الوطن»، إلى أن الأيام الماضية شهدت انخفاضا طفيفًا بالأسعار، بحيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، بين 62 و72 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 55 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأوضح «السيد» أنّ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر، سجل اليوم الخميس في المزارع نحو 56 جنيهًا، لتصل للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا، وبالنسبة لكرتونة ولطبق البيض البلدي اليوم التي تضم 30 بيضة، فتراوح سعرها بين 75 و80 جنيهًا، أما عن سعرها داخل المحلات التجارية والمزارع فإنه بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

يتراوح سعر الطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 15 بيضة، بين 50 و65 جنيهًا، حسب التغليف.

ويصل سعر الطبق وكرتونة البيض المكونة من 10 قطع إلى 45.5 جنيه.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض، المكونة من 30 بيضة، بين 67 و80 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر، المكونة من 30 بيضة، فتراوح بين 72 و85 جنيهًا، بحسب التغليف.