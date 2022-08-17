نتيجة تنسيق كلية صيدلية طنطا 2022.. تحتوي على 9 أقسام

أعلن اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى، ومن بينها نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة طنطا 2022 وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية بمجموع 371 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة بجامعة طنطا 2022.. تاريخ وعنوان الكلية

كلية الصيدلة بجامعة طنطا، واحدة من أقدم كليات الجامعة، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1976 وكانت وقتها قسما داخل كلية الطب جامعة طنطا، حتى صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1142 استقلال قسم الصيدلة وجعله كلية مستقلة، وكان عدد الطلاب والطالبات في أول دفعة لها 105 طلاب، وفي عام 1981 تم نقلها إلى مجمع كليات المجمع الطبي المتواجد في شارع البحر، بمدينة طنطا، وتتواجد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، في شارع الجيش أكبر شارع في مدينة طنطا

اقسام كلية الصيدلة بجامعة طنطا

تضم كلية الصيدلة بجامعة طنطا 2022 حاليا 9 أقسام، وهي:

قسم الأدوية والسموم.

قسم التكنولوجيا الصيدلية.

قسم الصيدلة الإكلينيكية.

قسم العقاقير.

قسم الكيمياء التحليلية.

قسم الكيمياء الحيوية.

قسم الكيمياء الصيدلية.

قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية.

يدرس الطالب في كلية الصيدلة بجامعة طنطا 5 سنوات، وتمنح الطالب درجة البكالوريوس، وتعد كلية صيدلة جامعة طنطا أول كلية من بين كليات الصيدلة في مصر تنشئ قسم الصيدلة الإكلينيكية.