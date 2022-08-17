تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.. الكليات والمعاهد بالدرجات

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الجارية، كى يستطيعوا معرفة حدود التنسيق للمراحل المختلفة الخاصة بهم، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، ببرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب وكليات التجارة، بحسب قواعد التوزيع الجغرافي، وكليات التربية من جميع الشعب، وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي أيضا.

وأوضحت الوزارة أن يتم القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء، وفقا لقواعد القبول الجغرافي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بحسب وزارة التعليم العالي، يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: مدارس الثانوية التجارية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق، دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد

أوضحت التعليم العالي الحد الأدني لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، بالكليات والمعاهد، على النحو التالي:

- معهد فني صحي المنصورة 96.71.

- معهد فني صحي الاسكندرية 96.50.

- معهد فني صحي طنطا 96.42.

- تربية حلوان 96.33.

- معهد فني صحي الزقازيق 96.28.

- معهد فني صحي سوهاج 96.14.

- معهد فني صحي إمبابة 96.14.

- فني صحي جنوب الوادي 96.07.

- معهد فني صحي أسوان 96.00.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85.

- المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 93.57.

- اقتصاد منزلي حلوان 93.07.

- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67.

- اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 92.57.

- اقتصاد منزلي العريش 92.57.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 92.10.

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 91.42 ك.ت.