تنسيق كلية الصيدلة بجامعة طنطا 2021.. آليات الالتحاق والقبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج تنسيق المرحلة الأولى تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كشف عن درجات تنسيق الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة طنطا، التي بلغ عدد درجاتها 366 درجة.

وزارة التعليم العالي تحدد 366 درجة للالتحاق والقبول بكلية الهندسة جامعة طنطا

وتضم اللوائح المرحلة الجامعية بكلية الصيدلة، من بينها اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة واللائحة بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» ولائحة بكالوريوس برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى.

شعب نموذجية الملتحقين من الطلاب والطالبات بكلية الهندسة جامعة طنطا

ويقدم موقع «الوطن» أوراق ومتطلبات التقديم عبر التنسيق للطلاب الجدد خلال الأيام المقبلة.

نماذج الأوراق المطلوبة للتقدم بالإلتحاق بكلية الصيدلة بجامعة طنطا

وجاءت الاوراق المطلوبة للطلاب الجدد

- أصل شهادة الثانوية العامة

- 6 صور شخصية

- شهادة ميلاد بها الرقم الثلاثي للطلاب الذكور

الرسوم المطلوبة

- 12.5 جنيه مقابل استمارة 2 جند

- رسوم الطلاب الجدد: 720 جنيه بالإضافة 20 جنيه اسطوانة مقرر حقوق الانسان

- رسوم الطلاب القدامى:

575.25 جنيه

-الطلاب المقيدين بالبرامج الخاصة يدفع 150 كشف طبى.

كما يتم تواصل مع مجلس إدارة كلية الصيدلة بجامعة طنطا خلال الساعات القادمة عبر التنسيق الإلكتروني لكافة الطلاب والطالبات عبر وسائل خاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع :

العنوان: طنطا - شارع الجيش - جمهورية مصر العربية

رقم التليفون : 3336409 040 2+ / 3336007 040 2+

فاكــس: 0403336007الرمز البريدي: 31111

البــريد الالكتــروني: dean@pharm.tanta.edu.eg