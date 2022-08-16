وزيرة البيئة: مصر كلها «هتتكلم مناخ» مع انطلاق مؤتمر شرم الشيخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها»، جرى إطلاقها لرفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية قبل «مؤتمر المناخ» الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

آثار التغيرات المناخية باقية ومستمرة

أضافت: «وعلى الرغم من أهميته القصوى واعتباره حدثا تاريخيا ليس لمصر فقط، ولكن على مستوى القارة، سينتهي، ولكن أثر التغيرات المناخية باق ومستمر، لذا فإن هدفنا لن يكون رفع الوعي للمؤتمر فقط، ولكن رفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والتكاتف والتعاون لمواجهة أثرها.

وتابعت وزيرة البيئة خلال الجلسة النقاشية التي عقدت اليوم، حول إطلاق الحملة الوطنية «رجع الطبيعة لطبيعتها»، إن الحملة ليست وليدة اليوم، ولكن استغرق إعدادها أربعة أشهر، وعملنا عليها باهتمام شديد، ودراسة مطولة.

توجيه رسائل إعلانية بمعلومات مبسطة

وأضافت «فؤاد» أن الحملة تشهد توجيه رسائل إعلانية و«إنفوجراف» يحتوي على معلومات مبسطة، ولقاءات تليفزيونية سيجري خلالها الاستعانة بعدد من المؤثرين والفنانين والإعلاميين لإيصال رسائل مبسطة، وسلسة تصل للجميع من أطفال وشباب رجال وسيدات، ليعرف الجميع المخاطر، وتكون مصر كلها تتحدث مناخ يوم 6 نوفمبر، مع انطلاق مؤتمر cop27.