القبض على أحد الأشخاص لاتجاره في الآثار بالقاهرة.. عملات وساعة نحاسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، ومباحث السياحة والآثار، من القبض على أحد الأشخاص، بحيازته قطع أثرية بقصد الاتجار فيها.

حيازة قطع أثرية

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، أكدتها التحريات، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عملات وساعة نحاسية

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على «مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة، ساعة نحاسية يشتبه فى أثريتها، مجموعة من الأوراق المخطوطة بخط اليد، مجموعة من المخطوطات القديمة، مجموعة من الكتب محتواها مطبوعات قديمة، مجموعة من الميداليات التذكارية، مجموعة من الشهادات الدراسية القديمة، مبلغ مالى، هاتف محمول يحوى صورًا ومراسلات بينه وبين راغبى شراء القطع الأثرية»، وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات التى يحرم تداولها أو عرضها للبيع.

وبمواجهة المتهم بحيازته للقطع الأثرية، أقر بذلك بقصد الاتجار، ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، في الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.