تنسيق كلية طب بيطري 2022 ـ 2023.. «أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق كلية طب بيطري 2022 ـ 2023، موضحة أنّه يمكن الحصول على النتيجة بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى من موقع التنسيق الإلكتروني، بعد كتابة رقم الجلوس والرقم السري، مشددة على الطلاب باتباع الخطوات للحصول على النتيجة بدقة وطباعة بطاقة الترشيح وتسليمها للكلية.

تفاصيل تنسيق كلية طب بيطري جامعة القاهرة 2022

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنّ كلية طب بيطري 2022 بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية، ومعها كليات التمريض والعلوم، موضحًا في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الذي عقد اليوم، أنّ هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وطلاب الشعبة الأدبية.

طرق الحصول على تنسيق كلية طب بيطري

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يكتب الطالب الرقم القومي الخاص به.

- يضغط الطالب على زر «عرض».

الحد الأدنى لكليات الطب البشري

- كلية الطب جامعة المنصورة 387 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 386 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 386 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 385 درجة.

- كلية الطب فاقوس 384 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 383 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 383 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 381 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 381 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 381 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 380 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 380 درجة.

- كلية الطب جامعة الأقصر 379 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 379 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 378 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 378 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.