السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبري عباس دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب في سيارة أعلى كوبري عباس، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، دون إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بورود إشارة من الخدمات المعينة على الطرق، بنشوب حريق في سيارة أعلى كوبري عباس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، دون إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بسيارات إطفاء

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفى في حالة وجود إصابات.

رفع السيارة من على الطريق

كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، بعد توقفها لفترة بسبب الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.