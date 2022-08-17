عاجل.. إصابة 5 عمال في حريق عقار مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، تفاصيل جديدة في حريق عقار مدينة نصر، إذ تبين أن النيران امتدت إلى محل أثاث وقضت على محتوياته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحريق وإخماده، الذي تبين أنه نشب نتيجة تسريب غاز.

إصابة 5 أفراد من العاملين في محل الأثاث المحترق

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أفراد من العاملين الذين كانوا متواجدين داخل محل قطع آثاث في مدينة نصر وقت الحريق، وأنهم ساهموا في عمليات إخماد النيران، لكنهم فشلوا بعد أن امتدت ألسنة اللهب إلى قطع الأثات وأتت على محتويات المحل، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مدينة نصر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية للمعاينة؛ لبيان أسباب حريق محل قطع أثاث في مدينة نصر وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.