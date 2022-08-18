تفاصيل جريمة مروعة بالقليوبية: أب يعذب طفله حتى الموت.. وسيدة تكشف الواقعة

داخل جدران شقة بسيطة في القليوبية، وقعت جريمة مروعة، وهي تعذيب الطفل «أحمد»، البالغ من العمل 11 سنة، على يد والده، بوصلات تعذيب مؤلمة، أزهقت روحه، وكانت صرخاته تكاد تحرك جدران المنزل المكون من غرفتين، من شدة التعذيب.

خارت قوى الطفل، وخرجت روحه إلى بارئها تشكو من جبروت وظلم وقسوة أب انتزعت الرحمة من قلبه، إذ عذب نجله حتى الموت لمدة 3 ساعات، بحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل الجريمة المفجعة لـ«الوطن».

صرخات سيدة كشفت قاتل نجله

لاحظت سيدة شابًا في منتصف العقد الرابع من العمر يقف أسفل نفق تحت الطريق الدائري، ويحاول إشعال النيران في جوال بلاستيك ملطخ بالدماء، وكان ذلك سببًا في كشف ملابسات الجريمة؛ إذ أسرع المارة نحوه وأمسكوا به وسلموه للشرطة، وتبين أنه يدعى «يسري. م»، كان يحمل جثمان نجله «أحمد»، وتظهر عليه آثار التحلل، ما يشير إلى أن جريمة قتله حدثت قبل أيام.

قاتل نجله في قليوب يعترف بتفاصيل جريمته

وقف الأب القاتل أمام جهات التحقيق، وكأن يديه لم تقترفان جرمًا، وهو يشرح جريمته المروعة، وهي قتل نجله داخل منزل الأسرة حال وجودهما بمفردهما، قائلا: «أيوة قتلت أحمد عشان كان شقي ومش بيسمع الكلام»، وتبين أن المتهم ترك جثمان الطفل في الشقة بمنطقة قليوب لمدة 5 أيام، وعندما عاد فشل في دفن جثمانه بالشقة، فقرر التخلص منه فوضعه داخل جوال بلاسيتك وحمله إلى نفق أسفل الطريق الدائري، من أجل حرق جثمانه في مقلب قمامة.

تجديد حبس المتهم بقتل ابنه 15 يومًا

بعد انتهاء اعتراف المتهم بقتل نجله قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وجدد قاضي المعارضات في القليوبية حبسه لمدة 15 يومًا.

وأجرى المتهم تمثيلًا لجريمته في حضور النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية من قبل الشرطة التي أعادته إلى محبسه مرة أخرى.