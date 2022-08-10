«جريمة وسط الأراضي الزراعية».. أسرار العثور على جثة تاجر مخدرات بالمنوفية

جريمة بشعة شهدها مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وسط الأراضي الزراعية، تحتوي في طياتها على العديد من الأسرار، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، على جثة داخل أرض زراعية، مصابة بطلق ناري، وفي ملابسها «هيروين».

«الوطن» تستعرض تفاصيل وأسرار جريمة المنوفية، بحسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية من تفاصيل، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

العثور على جثة في الأراضي الزراعية

عثر مجموعة من الأهالي في مركز قويسنا، على جثة داخل أحد الأراضي الزراعية، وجرى إبلاغ قسم شرطة قويسنا على الفور بالواقعة، وتبين أن الجثة لشخص له معلومات جنائية، مقيم في الأساس بمركز بركة السبع.

وكان الشخص صاحب الجثمان مصابا بطلق ناري «خرطوش»، وكان معه أيضا بين ملابسه «لفافة» بها مخدر الهيروين.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، إلى مكان الحادث من أجل كشف ملابسات الواقعة، مع رجال النيابة العامة، للاستماع إلى الشهود والأهالي في المنطقة، وأحيلت الجثة إلى المشرحة، لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

أسرار جريمة المنوفية.. مشاجرة أدت إلى طلق ناري

بدأت الواقعة بمشاجرة بين طرفين الأول كان المجني عليه ورفقته 3 أشخاص آخرين، والآخر «شخصين»، بسبب خلافات مالية بينهما على بيع المخدرات، وأطلق شخص من الطرف الثاني عيارا ناريا من بندقية «خرطوش» تجاه المجني عليه، ما أدى إلى مصرعه.

وعلى الفور فر الجاني وبصحبته شريكه، من مكان الواقعة، ولجأ شركاء المجني عليه لوضع جثته على دراجة نارية «تروسيكل»، وتخلصوا منها بإلقائها في الأرض الزراعية، بمساعدة شخص آخر، نظير مقابل مادي.

القبض على المتهمين في الواقعة

ومن خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى تحديد أماكن المتهمين في الواقعة، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وكان بحوزتهم «عدد 2 بندقية خرطوش، و3 طلقات نارية، وفرد محلي، و750 جم من مخدر الهيروين»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة.