الحد الأدنى للشعبة الأدبية للمرحلة الثانية 2022.. تنطلق غدا

يستعد آلاف الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة القسم الأدبي لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها للعام الجامعي 2022- 2023، ابتداء من غدا الخميس ولمدة 5 أيام.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية القسم الأدبي 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم نتيجة المرحلة الأولى.

وقال «عاشور» إن الحد الأدنى لمجموع المرحلة الثانية للمرحلة الثانوية 2022 للقسم الأدبي 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر وعدد الطلاب: 45.908

كليات للمرحلة الثانية أدبي

وقال وزير التعليم العالي إن الكليات المتبقية تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2022-2023، يبلغ 426 كلية، منوها أن المرحلة الثانية للقسم الأدبي والعلمي تستوعب 269.202 طالب.

ويفتح التنسيق الإلكتروني للتسجيل على الربط من هـــــــــــنـا

استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

وكان مكتب التنسيق قد بدأ في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، في الفترة من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22.475 طالبا

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15.220 طالبا

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80.063 طالبا

• إجمالي عدد الطلاب: 117.758 طالبا