مدبولي: أنشأنا معامل مركزية لفحص الشحنات في موانئ الدخيلة والإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه جرى إنشاء مجموعة مبانٍ في موانئ الدخيلة والإسكندرية، فضلا عن المعامل المركزية الجديدة، التي تضم جهات الدولة كافة، التي تفحص وتراقب أي شحنة.

تطوير الموانئ المصرية

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات تلفزيونية قبل قليل: «اللي كان بيحصل قبل كده، لو فيه سفينة قمح جاية، كانت بتدخل للميناء على الرصيف، وتدي عينة وتخرج تاني في البحر، العينة دي كانت بتنزل القاهرة، وعقبال ما يحصل لها فحص وترجع النتيجة كده ضيعنا أسابيع، والكلام ده مش ببلاش، لكن كنا بندفع رسوم على الكلام وبالعملة الصعبة».

وتابع رئيس الوزراء: «كان ممكن ينزل في الإسكندرية شحنة أخشاب كبيرة، المعمل الوحيد اللي كان موجود في دمياط، فينزلوا عينة وتروح لدمياط عشان تتفحص وترجع».