مدبولي يتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بـ«رصيف 100»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف 100 البحري بميناء الدخيلة.

تحسين التربة بـ3 طرق

وقال الفريق كامل الوزير، خلال شرح المشروع لرئيس الوزراء، إنّ المشروع ينفذ لصالح هيئة ميناء الإسكندرية بطول 1900 متر طولي، موضحا أنّه جار أعمال تحسين التربة عن طريق 3 طرق، وهي أعمال تحسين التربة عن طريق المصارف الراسية، وأعمال تحسين التربة عن طريق الدمك الاهتزازي، وأعمال تحسين التربة عن طريق الدمك السريع المتكرر.

وأوضح الوزير، أنّ أعمال تحسين التربة الحالية في المشروع، تضمنت تنفيذ اختبار تربة CPT بإجمالي 98 اختبارا، وجار أعمال تحسين التربة عن طريق المصارف الرأسية، وتم وجار أعمال تحسين التربة عن طريق الدمك الاهتزازي.

فحص البضائع المستوردة

كما تفقد رئيس الوزراء، مبنى الفحص، الذي يتضمن الحجر الصحي، وغيرها من إجراءات فحص البضائع المستوردة والمصدرة إلى الخارج.