مدبولي يتفقد تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الطاقات الاستيعابية لموانئ الإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، جولة تفقدية في ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لتفقد مشروعات التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الطاقة الاستيعابية لمينائي الإسكندرية والدخيلة.

تنشيط حركة التجارة

وتهدف المشروعات إلى زيادة حجم الاستيراد والتصدير من مصر، وتنشيط حركة التجارة في البلاد، باعتبار أنّ الإسكندرية أكبر ميناء بحري في حجم النشاط التجاري بالبلاد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسؤولين.

مشروع إنشاء ميناء الصب الجاف

واستهل رئيس الوزراء جولته داخل الميناء، بتفقد مشروع إنشاء ميناء الصب الجاف، الذي يستقبل ويصدر كل أنواع البضائع والمستلزمات الجافة عقب الانتهاء من أعمال تنفيذه.