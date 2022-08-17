نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

تعد كلية الألسن جامعة سوهاج، من الكليات التي تعمل على تلبية احتياج سوق العمل وتخريج نخبة من المترجمين في مختلف اللغات، إذ تضم الكلية 8 أقسام.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 2022، بمجموع 331 درجة، لطلبة الثانوية العامة شعبة أدبي أو علمي.

نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 2022

زادت عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، عن نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 2022، باعتبارها أحد أهم كليات التي يبحث عنها طلاب داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» من خلال خدماتها لقرائها نتيجة التنسيق في جميع الكليات على مستوى الجمهورية، من بينها كلية الألسن بسوهاج.

أقسام كلية الألسن جامعة سوهاج

وفقا للموقع الرسمي لكلية الألسن جامعة سوهاج، يأتي نظام الدراسة بالكلية بنظام 4 سنوات دراسية، إذ تضم الكلية أقسام عديدة: «اللغة الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، الإيطالية، الروسية، الصينية، العربية».

شروط الالتحاق بالكلية والأوراق المطلوبة

- يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- القبول بترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

- يستلم الموظف المسؤول بالكلية، ملفات الطلاب الجدد المستوفية: أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة الشخصية - صور شخصية للطالب - طلب الالتحاق بالكلية، ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.