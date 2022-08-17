مدبولي: نهدف لتحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تخطط لمشروع عملاق، يتمثل في إنشاء مجموعة أرصفة جديدة في مينائي الدخيلة أو الإسكندرية.

تطوير الموانئ المصرية

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ منظومة الموانئ تشهد عملية تطوير كبيرة، خاصة في منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات مع وزارة المالية، متابعا: «المواطن بييجي معاه ورق الشحنة، ويروح مكان واحد يخلص الإجراءات وهو واقف، المنظومة دي شغالين عليها في كل موانئ مصر النهارده عشان نكون مركز إقليمي عالمي للتجارة».

وتابع رئيس الوزراء: «الأرصفة العظيمة 55 لـ62 ستنقل ميناء الإسكندرية نقلة نوعية كبيرة، وستدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الإلكترونية والأوناش الموجودة، وبنهاية العام ستدخل المنظومة بالكامل للعمل، والرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتحها بنفسه قبل نهاية 2022».