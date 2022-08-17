مدبولي: منظومة الإفراج عن الشحنات القادمة للموانئ المصرية كانت عقيمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ متوسط الإفراج عن الشحنات القادمة للموانئ المصرية كان لا يقل عن 3 أسابيع، بينما متوسط الإفراج في الموانئ العالمية 3 أيام فقط، متابعا: «كانت منظومة أنا آسف أقول عقيمة، مينفعش تكون موجودة في الموانئ بتاعتنا».

تطوير الموانئ المصرية

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات تلفزيونية: «اشتغلنا على الموضوع ده مع الوزراء، وبدأنا نعمل تطوير كامل، وتوجيه الرئيس السيسي إنّنا نعمل مجمع معامل في كل ميناء من الموانئ الرئيسية، بحيث مفيش حاجة تنتقل ولا تخرج».

وأشار إلى أنّه جرى إنشاء مبنى يجمع كل الجهات التي ترغب في فحص الحاوية، بدلا من فحص كل جهة في يوم، مضيفا: «الحاوية بتنزل وتتفحص في وقت واحد، وتطلع بيها الإجراءات عشان نخلص».