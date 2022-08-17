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مدبولي: الموانئ الموجودة في مصر قديمة.. والميكنة نقلتها لمكان أفضل

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محمد عزالدين
03:06 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الموانئ الموجودة في مصر قديمة، وكانت أطوال الأرصفة غير كافية، وأعماق الموانئ لا تكفي لدخول السفن العملاقة، لكن التحدي الأكبر هو المنظومة التي يتم بها التخليص الجمركي، والإجراءات والفحص والمعامل، والإجراءات البيروقراطية الرهيبة الموجودة.

ميكنة الموانئ المصرية

وأضاف مدبولي، في تصريحات تلفزيونية قبل قليل، أنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان دخول الميكنة إلى الموانئ المصرية بشكل كامل، متابعا: «اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، نقلت الموانئ المصرية لحتة تانية خالص، وتبقى كافية لـ30 أو 40 سنة جايين».

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بقلم محمد عزالدين