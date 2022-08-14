لجنة العفو الرئاسي: نعكف على إعداد قائمة جديدة والإعلان عنها قريبا

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن الإعداد لقائمة عفو رئاسي جديدة خلال الفترة الحالية، يجرى الإعلان عنها في أقرب وقت.

قائمة عفو رئاسي جديدة

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور له عبر صفحته الشخصية: «تعكف لجنة العفو الرئاسي على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبًا.. بشركم الله بالخير».

العفو الرائاسي

يشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وضمت القائمة 7 أشخاص، وهم:

1. هشام فؤاد محمد عبدالحليم

2. قاسم أشرف قاسم أحمد

3. أحمد سمير عبدالحي علي

4. طارق النهري حازم حسن

5. عبدالرؤوف خطاب حسن

6. طارق محمد المهدي صديق

7. خالد عبدالمنعم صادق صابر.

معايير لجنة العفو الرئاسي

وكانت أوضحت لجنة العفو الرئاسي في وقت سابق أن اللجنة لا تنظر إلى الاسم، ولكنها تنظر إلى الحالة وفقًا للمعايير التي أعلنتها منذ إعادة تفعيلها.

وأوضحت اللجنة أنه لا يوجد محاذير سوى من تورط في أعمال العنف والإرهاب وتلوثت أيديهم بالدماء أو انضم إلى تنظيمات إرهابية، وما دون ذلك يدخل في إطار عمل اللجنة.

عدم الانتماء لتنظيم إرهابي

وأكدت أن المعيار الأساسي هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والمعيار الثاني عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء، وتورط في حمل السلاح ضد الدولة.