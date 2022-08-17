مدبولي: إنشاء حلقة سمك جديدة في الإسكندرية بمساحة تساوي 4 أضعاف القديمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية ستنتهي خلال شهر ونصف الشهر من الآن، حيث كان الميدان لافتا معضلة في المحافظة الساحلية، متابعا: «أنشأنا سوقا حضاريا للباعة الجائلين، وجرى تنظيم كامل لحركة المشاه والسيارات والأعمال الجمالية للحديقة المركزية».

حلقة السمك في الإسكندرية

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات تلفزيونية، أنّه جار إنشاء مبنى لحلقة سمك جديدة بمساحة 4 أضعاف الحلقة القديمة لاستيعاب كل تجار السمك و«الباعة السريحة»، بينما المبنى القديم سيتم تحويله لمجموعة مطاعم لأهالي الإسكندرية.

وتابع رئيس الوزراء: «قبل ما أكون رئيس وزراء، كنت مهندس معماري، وكنت بتألم لما بزور الإسكندرية في آخر 10 سنين وألاقي المبنى التاريخي مهمل ومحترق، وكان متساب من وقت ثورة 2011، وكان توجيهات الرئيس السيسي لوزير العدل، تتمثل في تطوير كل المحاكم على مستوى الجمهورية».

اتفاقيات دولية لاستغلال الأرصفة المصرية

وأكد مدبولي، أنّ أكبر شركات الشحن والحاويات في العالم، تتسارع لتوقيع اتفاقيات مع الدولة المصرية، لاستغلال أرصفة الموانئ بسبب موقع مصر الاستراتيجي.