الصين تدعو المقاطعات الغنية لدعم الاقتصاد وتعزيز إجراءات النمو

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني، أغنى مقاطعات البلاد، إلى تقديم دعم اقتصادي لتعزيز الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك بعد أن شهدت البلاد تباطؤ غير متوقع في الاستهلاك والإنتاج في يوليو، وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ: «يجب تدعيم أسس الانتعاش الاقتصادي»، مشيرًا الى أن قرارت الاغلاق بسبب كورونا أدت إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي للصين في الربع الثاني من هذا العام.

البنك المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة على الإقراض

في خطوة نادرة، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض يوم الاثنين لإنعاش الطلب، واستمر الاقتصاد الصيني في الانتعاش في يوليو، ولكن كانت هناك «تقلبات طفيفة»، قال «لي» في اجتماع بالفيديو مع كبار المسؤولين من ست مقاطعات رئيسية - قوانغدونغ وجيانغسو وتشجيانغ وشاندونغ وخنان وسيتشوان - والتي تمثل حوالي 40% من الناتج الاقتصادي، وأضاف أن الحكومة ستتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز الاستهلاك وتوسيع الاستثمار الفعال.

عمليات إغلاق واسعة بسبب كورونا أضرت الاقتصاد الصيني

وتضررت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشدة من عمليات الإغلاق واسعة النطاق لفيروسات كورونا التي أثرت على كل من الشركات والمستهلكين، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مقارنة بالربع السابق، وتم إغلاق المدن الرئيسية في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك المركز المالي والتصنيعي الرئيسي شنغهاي، بشكل كامل أو جزئي خلال هذه الفترة، ولكن بكين لم تظهر حتى الآن أي بوادر للتخفيف من سياسة عدم انتشار كوفيد.

الصين تواجه صعوبة في التخلص من تأثير عمليات الإغلاق

تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن الصين تواجه صعوبة في التخلص من تأثير عمليات الإغلاق على التصنيع وتجارة التجزئة. في يوليو، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7٪ مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك ، فإن الرقم لم يرق إلى توقعات النمو بنسبة 5٪ وأقل من رقم يونيو - 3.1٪. كما أظهرت أحدث الأرقام أن بطالة الشباب وصلت إلى مستوى قياسي.