تحريات أمن الجيزة تكشف سبب نشوب حريق بمستشفى البدرشين

تسبب ماس كهربي في اشتعال حريق بمستشفى البدرشين بمحافظة الجيزة دون إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن عامل أثناء إصلاح ثلاجة بالطابق الأخير للمستشفى تسبب في ماس كهربائي واشتعال الحريق، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان سبب الحريق.

بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين: اندلاع حريق

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا باندلاع حريق بمستشفى البدرشين فتم استدعاء رجال الحماية المدنية، ومحاصرة الحريق وإخماده ولم يسفر عن إصابات.

انتقال المباحث إلى مكان الواقعة

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، لإجراء التحريات وكشف ملابسات اندلاع الحريق، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى لبيان سبب الحريق.

وكان حريق قد اشتعل في مستشفى البدرشين بمحافظة الجيزة دون إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.