تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2022.. متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي والعلمي بشعبتيه العلوم والرياضة، والحدود الدنيا لكليات الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية 2022.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2022

وتقبل كلية الفنون التطبيقية طلاب القسم العلمي شعبة العلوم والرياضة، فقط، وأعلنت وزارة التعليم العالي أن كلية الفنون التطبيقية متاحة لطلاب المرحلة الثانية 2022 .

وتشترط كليات الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية إجراء واجتياز اختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية والحصول على درجة 60% أو لائق للقبول بالكلية 2022- 2023.

كليات الفنون التطبيقية الحكومية المتاحة للمرحلة الثانية 2022

1- كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

2- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

3- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

4- كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

المرحلة الثانية 2022

قال الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية تبدأ غدا الخميس، وتستمر على مدار 5 أيام، موضحا أن الحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية، 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.